"Известия": россияне стали чаще жаловаться на задержки в ремонте авто по страховке

Фото: depositphotos/kalinovsky

Россияне стали все чаще жаловаться на задержки в ремонте автомобилей по страховке. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно данным службы финансового уполномоченного, за первые 9 месяцев текущего года было зарегистрировано около 101 тысячи жалоб на страховые компании, что на 16% превысило показатели прошлого года и стало рекордом почти за 3 года.

Большинство претензий связаны с полисом ОСАГО. Отмечается, что после относительного затишья в период с 2022 по 2024 год количество жалоб снова резко возросло.

Причем проблема усугубилась из-за сложностей с поставками автозапчастей, пояснили в службе. В частности, задержки в доставке и высокие цены приводят к тому, что страховщики осознают невозможность соблюдения установленного 30-дневного срока ремонта.

В таких ситуациях они чаще предлагают денежную выплату, которая, однако, рассчитывается с учетом износа авто, что может снизить размер компенсации почти вдвое.

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова подчеркнула, что именно массовость ОСАГО делает проблему широко известной. На рынке, по ее словам, сформировалась обширная судебная практика, в рамках которой автовладельцы все чаще требуют от страховщиков компенсации за просрочку ремонта.

Кроме того, возникают сложности и на самих станциях технического обслуживания. Например, некоторые СТО, сотрудничающие со страховыми компаниями, отказываются принимать машины из-за дефицита запчастей или невозможности завершить ремонт в установленные сроки.

При этом крупные игроки рынка признают наличие проблемы, указывая на ее обострение из-за санкций Запада. В свою очередь, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что около 95% владельцев автомобилей получают выплаты по ОСАГО, а не натуральную компенсацию.

В середине октября на портале "Госуслуги" и в приложении "Госуслуги авто" появилась возможность оформлять компенсацию по ОСАГО. Чтобы получить выплату, необходимо подать соответствующее заявление.

Практически все данные будут включены в обращение автоматически, их не придется вносить вручную. Когда страховая компания примет заявление и осмотрит автомобиль, клиенту выдадут направление на ремонт или перечислят компенсацию на указанную карту.

