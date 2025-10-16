Возможность получения выплаты по ОСАГО появилась на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

На портале "Госуслуги" и в приложении "Госуслуги авто" стала доступна возможность получения компенсации по ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

"Как было оформлено ДТП – по европротоколу или сотрудником ГИБДД – теперь неважно. Получить компенсацию по ОСАГО можно онлайн <...>. Раньше такая возможность была только у тех, кто фиксировал повреждения без вызова инспектора", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, к этой возможности с 2023 года прибегли уже почти 90 тысяч раз. Чтобы воспользоваться ей, после аварии следует подать заявление в страховую компанию на выплату ОСАГО на "Госуслугах" или в приложении "Госуслуги авто". После этого сотрудник компании рассмотрит заявление, пригласит на осмотр автомобиля, выдаст направление на ремонт или перечислит компенсацию.

В случае если в ДТП числятся более двух машин, необходимо обратиться лично в свою страховую, а при причинении вреда здоровью – в страховую виновника аварии.

Согласно данным Минцифры, сервисом "Госуслуги авто" пользуются уже около 15 миллионов россиян. В приложении можно загрузить электронные документы на автомобиль, водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, а также оформить ДТП по европротоколу, подать заявление в страховую, записаться в ГИБДД и связаться с другим водителем.

Ранее на "Госуслугах" заработала новая опция по оформлению наиболее востребованных налоговых вычетов. Теперь сервис предоставляет пошаговую инструкцию для заполнения документов и содержит всю необходимую информацию о доступных видах налоговых вычетов.

Опция размещена на главной странице "Госуслуг" в каталоге жизненных ситуаций, который включает 38 федеральных сценариев.

