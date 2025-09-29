Сервис подачи заявлений на тюнинг машины через "Госуслуги" заработал в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД РФ совместно с Минцифры запустило новый сервис подачи заявлений на тюнинг автомобиля через "Госуслуги". Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она объяснила, что сервис поможет владельцам машин получить госуслуги, связанные с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию транспорта и получение свидетельства о соответствии машины с внесенными в нее изменениями требованиям безопасности.

Волк отметила, что благодаря цифровому сервису россияне могут подать заявление на получение услуг из дома, выбрать дату, время и место получения результата.

"Функционал сервиса "Внесение изменений в конструкцию ТС" интегрирован в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в разделе "Транспорт. Права", – подчеркнула представитель ведомства.

Также в онлайн-сервис был внедрен поэтапный алгоритм действий владельцев автомобилей по некоторым обязательным согласованиям и сбору документов.

