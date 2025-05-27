ГД приняла в I чтении проект о наказании за вождение в лекарственном опьянении

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за вождение автомобиля в состоянии лекарственного опьянения.

Ранее в России признали не соответствующим Конституции примечание к статье 12.8 КоАП об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Конституционный суд обратил внимание на нюанс, препятствующий привлечению к ответственности за вождение в состоянии опьянения в случае, когда по результатам медосвидетельствования в организме водителя обнаруживаются вещества, входящие в состав лекарств и не относящиеся к спирту, наркотическим и психотропным средствам, но которые способны ухудшить внимание и реакцию.

Законопроект предлагает дополнить примечание положением о том, что административная ответственность за езду в состоянии опьянения будет также наступать в случае выявления в организме таких веществ и при установлении совокупности клинических признаков такого состояния.

Перечень лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, установит правительство.

В России могут начать прописывать в инструкциях к отдельным медпрепаратам предупреждения о недопустимости управления транспортом после их приема. Изменения планируется внести в статью "Об обращении лекарственных средств". Маркировка будет относиться к препаратам, содержащим наркотические или психотропные вещества.