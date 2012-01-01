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15 мая, 16:18

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Депутат Куринный: законопроект о запрете ряда лекарств для водителей внесут в Госдуму

Дальше не едем? Из-за каких лекарств водителя могут лишить прав

В Сети появился подготовленный Минздравом РФ список с якобы запрещенными для водителей лекарствами. Однако позднее в ведомстве объяснили, что перечень носит информационный характер. Москва 24 выяснила, какие препараты все же лучше не принимать перед поездкой, а также ждать ли в ближайшее время официального стоп-листа для водителей.

"Звездочка" по запретом?

Фото: depositphotos/JanPietruszka

14 мая в Сети распространился список Минздрава РФ с безрецептурными лекарствами, употребление которых водителям нежелательно или вообще запрещено.

В посте указано, что препараты из перечня содержат седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт. Среди них – популярные "Антигриппин", "Терафлю", "Глицин" и даже бальзам "Звездочка". Также в списке есть лекарства, которые ухудшают внимание: противоэпилептические, антигистаминные и снижающие давление препараты, антидепрессанты, обезболивающие и некоторые антибиотики. Всего в документе порядка 300 названий.

Утверждалось, что в случае обнаружения лекарств в организме водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Однако позднее Минздрав пояснил, что перечень носит информационный характер.

Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение.
из сообщения Минздрава

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с журналистами также назвал этот перечень предупредительным.

"Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", – сказал глава ведомства.

В то же время в министерстве подчеркнули, что некоторые препараты действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции и вызывают сонливость. Сведения об этом содержатся в инструкциях по их применению, добавили там.

Грядут перемены?

Фото: 123RF/kostikova

На сегодняшний день в России нет официального перечня лекарств, которые запрещено употреблять водителям, рассказал Москве 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, нередко из-за этого нарушителям удается уйти от ответственности.

"Было решение Конституционного суда, по которому человек смог избежать лишения прав, хотя был в опьянении от лекарств. Основанием было то, что сегодня нет официального списка таких препаратов, этот вопрос не урегулирован", – рассказал депутат.

По его словам, в Госдуме уже подготовили законопроект, который позволит Минздраву юридически закрепить перечень препаратов, употребление которых водителям недопустимо. Его внесут на рассмотрение в ближайшее время, уточнил парламентарий.

Минздраву будет дано полномочие принять исчерпывающий перечень лекарств, выявление которых в крови будет приводить к потере прав из-за признаков опьянения. Это те препараты, которые потенциально способны снизить внимание на дороге.
Алексей Куринный
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

В то же время автоюрист Антон Трошанов в разговоре с Москвой 24 напомнил, что в России действует постановление правительства, в котором перечислены наркотические и психотропные вещества, подлежащие контролю. Если они есть в составе принимаемых лекарств, человека могут лишить водительских прав.

"В частности, в составе "Корвалола" есть барбитураты, которые числятся в постановлении. И это лекарство определяется в организме до 30 суток. Соответственно, человек, который выпил три капли, к примеру, 25 дней назад, может лишиться прав. Такой же эффект могут вызвать обезболивающие, которые используют в стоматологических клиниках", – рассказал автоюрист.

По его мнению, проблема в том, что многие не знают о наличии запрещенных веществ в тех или иных лекарствах. Поэтому Трошанов предложил маркировать такие препараты, указывая, что их употребление запрещено при вождении.

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Шмакова Екатерина

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