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14 мая, 18:37

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Автоэксперт Хайцеэр призвал запретить продажу приборов, скрывающие номера машин

Вот это номер: кого накажут за сокрытие регистрационных знаков автомобилей

МВД РФ предложило лишать прав на 1–1,5 года за использование устройств, прячущих автомобильный номер от камер. Пока же такие нарушители получают более мягкое наказание. Как будет работать инициатива и не приведет ли она к "охоте на ведьм", разбиралась Москва 24.

Нарушителей скроют с дороги

Фото: 123RF/uatp2


Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД об ужесточении наказания за сокрытие автомобильных номеров от камер. В пояснительной записке к документу ведомства указано, что наказание за подобные нарушения не менялось более 16 лет. При этом если их количество в 2018 году составляло 70,5 тысячи, то только за 10 месяцев 2023-го – почти 92 тысячи.

На сегодняшний день сокрытие номеров наказывается штрафом 5 000 рублей либо лишением прав на срок до трех месяцев. Однако в одобренной кабмином инициативе денежные санкции отсутствуют, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств.
Владимир Груздев
председатель правления Ассоциации юристов России

Юрист подчеркнул, что такое наказание предлагается ввести и за повторное управление автомобилем без регистрационных знаков. По словам Груздева, это необходимые меры в условиях, когда соответствующие техсредства продолжают развивать.

"Карать максимально жестко"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Маркетплейсы буквально кишат устройствами, которые переворачивают и закрывают номера, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он убежден, что правоохранительные органы должны обратить на это внимание.

Здесь я бы карал максимально жестко, потому что это уже 100% умышленная история. И с этим пагубным явлением надо бороться.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

Подобные приборы Хайцеэр предложил приравнять к шпионским и запретить их продажу. При этом эксперт призвал не устраивать "охоту на ведьм", массово отбирая права, к примеру, за налипшую на номерной знак листву.

В свою очередь, адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько пояснил, что по нынешнему законодательству, если номера закрывают грязь или снег, то в силу вступает возможность трактовки – то есть сотрудник ГИБДД будет уточнять, специально или случайно спрятаны цифры. В этом случае номера могут признать не читаемыми и вынести водителю предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

При этом, по его словам, примеры лишения прав за наличие загрязнений бывали: если инспектор увидит, что вся машина чистая, а номер – нет, то он может обвинить водителя в умышленном сокрытии номера.

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Шмакова Екатерина

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