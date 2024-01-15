Россиянам рассказали о возможных наказаниях за намеренное сокрытие номеров на машине

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Водителям могут выписать штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить прав на 1–3 месяца в случае использования специального оборудования, которое позволяет скрывать номерные знаки на автомобилях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

По словам эксперта, даже если на автомобиле просто установлено подобное устройство, которое не используется, сотрудники ГИБДД могут выписать штраф или лишить прав водителя.

Если на номерном знаке наблюдаются грязь или снег, которые закрывают номера, тогда в силу вступает возможность трактовки, то есть будет уточняться специально или случайно появилось загрязнение, утверждает Радько. В этом случае инспектор может признать номера не читаемыми и вынести водителю предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

"Есть примеры лишения прав и за наличие снега. Если инспектор увидит, что вся машина чистая, а номер грязный, он может обвинить водителя в умышленном сокрытии номера", – заявил Радько.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить процесс купли-продажи красивых автомобильных номеров на открытом аукционе на портале "Госуслуги".

Речь идет о госномерах, имеющих зеркальные или одинаковые наборы букв или цифр. Ткачев пояснил, что легальная организация аукционов позволит пополнять госбюджет новыми средствами, а граждане смогут приобретать законно понравившиеся номера.



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