В России предложили разрешить куплю-продажу автономеров на госуслугах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить процесс купли-продажи красивых автомобильных номеров на открытом аукционе на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение парламентария.

Речь идет о госномерах, имеющих зеркальные или одинаковые наборы букв или цифр.

В обращении Ткачев напомнил, что в 2018 году Минэкономразвития РФ опубликовало проект постановления кабмина о правилах проведения подобных аукционов, в 2021 году в министерстве сообщили, что разработка продолжается, однако до настоящего времени постановление так и не было опубликовано.

По словам депутата, в период с 2010 по 2023 год правительство отклонило несколько подобных законов, однако в РФ продолжает функционировать теневой рынок купли-продажи красивых номеров.

Ткачев пояснил, что легальная организация аукционов позволит пополнять госбюджет новыми средствами, а граждане смогут приобретать законно понравившиеся номера.

"Прошу вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти возобновить работу по согласованию указанного проекта постановления правительства <...>, а также внести в указанный документ положения, закрепляющие право граждан не только на покупку, но и на продажу государственных номеров на открытом аукционе через портал "Госуслуги", – говорится в документе.

До этого вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ввести наказание за скручивание пробега. Согласно его инициативе, физлица следует штрафовать за такое деяние на суммы до 300 тысяч рублей, а юрлица – до 1 миллиона рублей.

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