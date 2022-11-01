Эксперт назвал возможные проблемы при покупке автомобилей из других стран

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При покупке автомобилей в других странах россияне могут столкнуться с доначислением пошлин. Об этом в эфире радио КП заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он пояснил, что часто автомобили ввозят в приграничные с Россией страны, где растамаживают под заниженную пошлину. После этого машины получают российские номера.

"Раньше вообще скрывали факт, что машина в Казахстане растаможена. Например, суперпремиальный Maybach, который стоит 350 000 евро, в Казахстане был растаможен под 60 000. Машины с экологическим классом Евро-0, Евро-2 меняют в документах на Евро-4, Евро-5 и продают их в России", – пояснил Шапарин.

Он рассказал, что у Федеральной таможенной службы есть механизм определения суммы доначисления пошлины в случае ее занижения в других странах. При этом эксперт добавил, что суммы в этом вопросе могут быть "миллионные".

"Они заплатили на таможне 20% от того, что нужно было заплатить реально, и машину дальше продают, а потом бегай за ними, ищи, ведь в договоре купли-продажи написано, что претензий не имеешь. Так что людям придется доплачивать, как было с армянскими машинами на армянских номерах", – заключил Шапарин.

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