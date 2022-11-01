Разработчик камер рассказал, как водители пытаются обманывать дорожные камеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Российские автомобилисты постоянно придумывают новые способы обмана дорожных камер, однако со многими из них систему уже научили бороться. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал Сергей Ласкин, гендиректор компании "Астралаб", которая разрабатывает ПО для комплексов видеофиксации ГИБДД и ЦОДД.

Так, раньше некоторые водители крепили госномера на нейлоновые стяжки, чтобы превратить одну цифру в другую. Однако нейросеть позже научили распознавать такой обман. Другой способ скрыться от камер – стереть черную краску с номеров и нанести вместо нее пленку, пропускающую инфракрасное излучение. Раньше в ночные часы камеры не могли считывать информацию с таких номеров, но их обучили справляться и с этим: для этого учитывается рельеф старых символов.

"Даже если вы будете рядом с этим номером стоять, то не поймете подвоха – те же цвета и шрифты. Но по факту это уже не светоотражающая краска, а инфракрасная прозрачная пленка. <...> Для камеры этих цифр как будто нет, потому что в инфракрасном спектре их не существует", – объяснил собеседник издания.

Другие умельцы устанавливают в районе номеров магнит, который деактивируется по кнопке. Он держит листок, прикрывающий символы на номере. Если машину остановит сотрудник ГИБДД, то после нажатия кнопки листок отвалится, однако инспектор может отправить автомобиль на техническую экспертизу, если заподозрит подвох.

Зимой же многие и вовсе пытаются пенять на снег, который якобы случайно прилип к номерам. Другие же закрывают номера, когда моют машину, чтобы тот оставался грязным. В обоих случаях камера не сможет счесть символы, однако сотрудники автоинспекции, если заметят нечитаемые номера, могут оштрафовать водителя. Размер наказания составит 500 рублей.

Ранее автоэксперты рекомендовали водителям, которые перемещаются на собственном транспорте в ночное время суток, как можно быстрее установить зимнюю резину. Дело в том, что ночью в Москве уже возможны заморозки. Так, в один из дней на прошлой неделе температура воздуха опускалась до -2,1 градуса.



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