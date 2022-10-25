Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как подготовить машину к зимнему сезону, сообщает "Радио 1".

По его словам, в первую очередь стоит задуматься о смене шин.

"Время ставить их уже подходит. Когда среднесуточная температура меньше 5 градусов, значит – пора. А меньше 5 – это когда, например, днем – 7–8, а ночью – -2", – пояснил Моржаретто.

Он отметил, что можно поменять шины немного заранее, чтобы избежать очередей, но это нежелательно делать с шипованной резиной.

"Если шины шипованные, не хочется их досрочно ставить, потому что, во-первых, они шумные, во-вторых, они разбивают асфальт", – пояснил эксперт.

Моржаретто порекомендовал автомобилистам заменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую. По его словам, незамерзайку можно добавлять постепенно.

Также эксперт посоветовал положить в машину щетку и скребок, чтобы чистить кузов и стекла. А резиновые прокладки на дверях можно обработать силиконовой смазкой, чтобы двери не примерзли в мороз, добавил он.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов рассказал, что перед наступлением холодов на автомобиле следует не только поменять резину, но и проверить целый ряд элементов, в том числе дворники.

По его словам, не лишним будет осмотреть кузов машины: царапины следует закрасить, чтобы не было ржавчины, а сколы на стеклах заделать эпоксидным составом, чтобы не допустить образования трещин.



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