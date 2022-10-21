Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Перед наступлением холодов на автомобиле следует не только поменять резину, но и проверить целый ряд элементов, в том числе дворники. О том, как подготовить машину к зиме, Life.ru рассказал эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов.

Оценить состояние дворников можно по полосам грязи и разводам: если они появляются на стеклах, то резинки следует заменить. Старые в таком случае могут просто не выдержать морозов и к тому же будут скрипеть. В целом Соколов рекомендует проверить все резиновые элементы автомобиля, смазать уплотнители.

"Резинки на дверях, окнах, багажнике и капоте плохо переносят резкие скачки температуры. <...> Силиконовая смазка вытесняет воду и делает резину более эластичной, поэтому уплотнители не примораживаются к кузову и не рвутся", – объяснил специалист.

Важно не забыть заменить технические жидкости: обновить антифриз, моторное масло, если оно уже старое, а также залить зимнюю жидкость для стекол вместо обычной воды. Не лишним будет осмотреть кузов машины: царапины следует закрасить для избежание ржавчины, а сколы на стеклах заделать эпоксидным составом, чтобы не допустить образования трещин.

Кроме того, до первых морозов Соколов советует провести прокачку системы отопления, проверить состояние аккумулятора и оценить ходовую часть. Замки следует обработать водоотталкивающим средством, чтобы не допустить их примерзания, причем делать это нужно после каждой мойки машины.

В заключение эксперт напомнил о необходимости купить перед зимой целый ряд автотоваров, если они отсутствуют. Речь идет о щетке для снега, складной лопате, средствах для стекол и для размораживания замков, а также проводах для "прикуривания" машины.

Ранее москвичам посоветовали оперативно поменять летние шины на зимние. Сделать это следует уже в эти выходные. Дело в том, что из-за падения температуры резина становится более жесткой, из-за чего ее коэффициент сцепления с асфальтом падает.

До этого руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что первые заморозки могут прийти в столичный регион уже 24–25 октября. Не исключено, что в эти дни среднесуточные температуры опустятся до -5 градусов.



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