Автоэксперт рассказал об опасностях на МКАД

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Главными проблемами Московской кольцевой автодороги можно считать остановки машин после ДТП, колейность и техническую непродуманность магистрали. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Эксперт уточнил, что после ДТП водителям необходимо постараться уйти на обочину, а не ждать сотрудников ГИБДД на месте. Из-за остановок на МКАД часто происходят дополнительные аварии.

Также дорожное покрытие автомагистрали быстро изнашивается, что приводит к образованию углублений на трассах. Из-за этого также происходят аварии, сообщил Шапарин.

Опасность МКАД эксперт видит и в ее инфраструктурной непродуманности. По словам Шапарина, дорога оснащена многочисленными съездами, часть из которых не имеет разгонных полос необходимой длины.

"Когда выруливаешь с заправки, вероятность того, что в тебя кто-то врежется, очень высокая. Нужно быстро разгоняться, и не у всех автомобилей для этого есть достаточно мощности", – приводит слова Шапарина "Газета.ру".

Помимо этого, опасность заключается в маневрирующих автомобилях при разрешенной скорости на МКАД в 100 километров в час, добавил эксперт.

В процессе передвижения водителям необходимо держаться вдали от людей за управлением средств индивидуальной мобильности (самокатов, велосипедов и скутеров), посоветовал Шапарин.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов дал несколько советов водителям по подготовке автомобилей к зиме.

В ходе подготовительных процедур водитель должен в том числе обновить антифриз, моторное масло, если оно уже старое, а также залить зимнюю жидкость для стекол вместо обычной воды.

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