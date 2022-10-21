Эксперт рассказал, как могут расшириться функции камер на дорогах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО" Эльдар Тузмухаметов рассказал, как в России могут расшириться функции камер на дорогах.

По его словам, в ближайшем будущем начнут внедрять камеры, определяющие нарушение правил дорожного движения (ПДД) самокатчиками и пешеходами.

"Мы полагаем, что в ближайшем будущем камеры будут определять нарушения ПДД самокатчиками. Кроме того, в экспертных кругах ходят разговоры о том, что камеры могли бы распознавать и лица нарушителей-пешеходов. Которые, допустим, ходят по велодорожкам, переходят дорогу в неположенном месте или на красный свет", – рассказал Тузмухаметов в интервью радио Sputnik.

По его словам, в настоящее время камеры фиксируют несколько десятков нарушений ПДД. Эксперт уточнил, что речь идет о превышении скорости, нарушении разметки, использовании мобильных телефонов за рулем, езде по обочине и выезде на встречную полосу.

"Уже вводятся и более сложные в администрировании виды правонарушений, которые можно выявлять с помощью камер, например непристегнутый ремень безопасности", – добавил он.

Ранее стало известно, что сотрудники ГАИ в России больше не будут использовать ручные средства фиксации нарушений ПДД. Соответствующее решение принял глава МВД Владимир Колокольцев.

В настоящее время 23,4 тысячи комплексов фото- и видеофиксации функционируют на российских дорогах, благодаря их функционалу возможно фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме.



Дорожные камеры будут работать по одному стандарту – СМИ

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