Системы, выявляющие автомобили в розыске, протестируют на патрульных машинах ГИБДД

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На патрульных автомобилях ГИБДД со следующей недели начнут тестировать системы, позволяющие распознавать в дорожном потоке угнанные и разыскиваемые транспортные средства, рассказал начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что специальная аппаратура будет размещаться на крышах патрульных машин.

"Тестовые балки <...> подключены ко всем информационным ресурсам дорожной инфраструктуры, которые сегодня есть в системе МВД, имеют круговой обзор. Если машина числится в угоне или розыске или водитель находится в розыске, то реагирует датчик и информация передается по рации", – рассказал Черников.

После этого разыскиваемый автомобиль будет отслежен и задержан инспекторами, уточнил глава ГИБДД РФ.

Ранее Черников сообщил, что водителей в РФ планируют начать тестировать на состояние наркотического опьянения. По его словам, в настоящее время такая возможность прорабатывается в МВД.

