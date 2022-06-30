Статус электросамокатов урегулируют до конца года – глава ГИБДД

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Правовой статус электросамокатов как участников дорожного движения будет урегулирован до конца 2022 года, заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Об этом сообщает ТАСС.

"Я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией и все-таки максимально упорядочим", – сказал он.

По словам Черникова, основным разработчиком соответствующих поправок в ПДД выступает Минтранс, который сотрудничает с Научным центром безопасности дорожного движения МВД.

"Сегодня сказать о том, в каком виде это будет конкретно, не могу. Потому что в обсуждении очень много идет прений, принимаются решения, обсуждаем", – пояснил глава ГИБДД.

Ранее замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин заявил, что правила езды на электросамокатах в России уже подготовлены. При этом он отметил, что Минтранс и МВД столкнулись с определенными сложностями с их продвижением.

