Сенатор предложил ставить электросамокаты на учет в ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сенатор Александр Башкин заявил о необходимости ставить электросамокаты на учет в ГИБДД.
"Часть самокатов нужно переводить в разряд транспортных средств со всеми вытекающими – регистрация в ГИБДД, ОСАГО, транспортный налог", – передает РИА Новости его слова.
Он также добавил, что каждому транспортному средству нужно присваивать номер. Кроме того, сенатор акцентировал внимание на том, что управлять самокатом должны только те, кто получит права необходимой категории.
По мнению Башкина, это должно заставить самокатчиков быть более внимательными на дорогах. Он выразил уверенность, что, приняв такое решение, ДТП с электросамокатами станет меньше.
Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах. В свою очередь, депутат Госдумы Яна Лантратова добавила, что необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения.
Отмечается, что на данный момент уже существует два варианта поправок в ПДД, регламентирующих использование этого транспортного средства. Оба были анонсированы в 2021 году, но ни один из них так и не был реализован, поясняется в материале.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что возможность устанавливать специальные зоны скоростного режима для электросамокатов появится в Москве в 2022 году.
Заммэра напомнил о необходимости соблюдать уже действующие правила дорожного движения для водителей самокатов и велосипедов. Речь идет в том числе о правильном переходе через проезжую часть, ведя индивидуальный транспорт рядом с собой.
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