В МВД РФ призвали принять ГОСТ для электросамокатов

Для электросамокатов требуется ГОСТ, заявили в МВД. В ведомстве считают, что сертификация или классификация средств индивидуальной мобильности облегчит внесение изменений в ПДД для них.

Также в плане – установить порядок обращения этого транспорта, прописать всю цепочку от ввоза или производства самокатов вплоть до их утилизации. Все для того, чтобы знать, какое средство передвижения требует обязательного наличия права управления и, соответственно, где на нем можно передвигаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.