Движение в Басманном переулке перекроют из-за замены асфальта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Басманном переулке с вечера 16 июня до утра 17 июня будет проводиться замена асфальтового покрытия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что движение в переулке будет перекрыто с 22:00 до 05:00.

"Просим водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов", – добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что 19 июня на некоторых участках Бачуринской улицы в поселке Коммунарка перекроют движение в связи с проведением Крестного хода. Ограничения будут действовать с 10:00 до 11:30.