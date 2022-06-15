На участках Бачуринской улицы перекроют движение из-за Крестного хода

15:40
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В воскресенье, 19 июня, на некоторых участках Бачуринской улицы в поселке Коммунарка перекроют движение в связи с проведением Крестного хода. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
С 10:00 до 11:30 движение транспорта будет приостановлено на участке Бачуринской улицы от дома 99/1А в деревне Бачурино до улицы Липовый Парк.
В это же время будет перекрыт участок Бачуринской улицы от улицы Липовый Парк до улицы Александры Монаховой.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участках Зеленого проспекта и проезда Перова Поля с 14 июня 2022 года. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. В Дептрансе Москвы уточнили, что ограничения продлятся до 30 сентября.
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