Движение ограничат на Зеленом проспекте и в проезде Перова Поля с 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта ограничат на участках Зеленого проспекта и проезда Перова Поля с 14 июня 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Ограничения продлятся до 30 сентября", – уточнили в Дептрансе.

На участке 3-го проезда Перова Поля от дома 7 по Зеленому проспекту до дома 5 по 3-му проезду Перова Поля с 14 июня до 31 июля планируется ввести поэтапное занятие одной полосы, при этом общее их число сохранится за счет ликвидации парковочного пространства.

Также поэтапное занятие одной полосы с сохранением движения транспорта по двум полосам и обустройством временных уширений реализуют на участке Зеленого проспекта в районе дома 7.

С 11 июля до 27 сентября транспорт будет следовать по одной полосе на участке Зеленого проспекта в районе дома 3, а на участке Зеленого проспекта в районе дома 3, строения 20 – с обустройством временных уширений и ликвидацией парковочного пространства.

Еще одно ограничение реализуют на участке пересечения улицы 1-й Владимирской и Зеленого проспекта. Здесь проезд будет доступен с поэтапным занятием до двух полос с сохранением движения транспорта по двум-трем полосам в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что 11 и 12 июня в Москве перекроют участки улиц Теплый Стан и Академика Варги. Здесь планируется провести киносъемки.