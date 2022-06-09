Движение ограничат на Зеленом проспекте и в проезде Перова Поля с 14 июня

09 июня, 21:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение транспорта ограничат на участках Зеленого проспекта и проезда Перова Поля с 14 июня 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Ограничения продлятся до 30 сентября", – уточнили в Дептрансе.
На участке 3-го проезда Перова Поля от дома 7 по Зеленому проспекту до дома 5 по 3-му проезду Перова Поля с 14 июня до 31 июля планируется ввести поэтапное занятие одной полосы, при этом общее их число сохранится за счет ликвидации парковочного пространства.
Также поэтапное занятие одной полосы с сохранением движения транспорта по двум полосам и обустройством временных уширений реализуют на участке Зеленого проспекта в районе дома 7.
С 11 июля до 27 сентября транспорт будет следовать по одной полосе на участке Зеленого проспекта в районе дома 3, а на участке Зеленого проспекта в районе дома 3, строения 20 – с обустройством временных уширений и ликвидацией парковочного пространства.
Еще одно ограничение реализуют на участке пересечения улицы 1-й Владимирской и Зеленого проспекта. Здесь проезд будет доступен с поэтапным занятием до двух полос с сохранением движения транспорта по двум-трем полосам в каждом направлении.
Ранее сообщалось, что 11 и 12 июня в Москве перекроют участки улиц Теплый Стан и Академика Варги. Здесь планируется провести киносъемки.
Движение транспорта в столице ограничат из-за велогонки "Пять колец Москвы"
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