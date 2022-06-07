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17:55

Схема движения изменится на улице Алябьева с 8 июня

транспортгороддороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения на улице Алябьева в районе Филевский Парк изменится с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Сейчас проезду и безопасности здесь мешают хаотично припаркованные машины вдоль дороги", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что на участке улицы Алябьева от Сеславинской улицы в сторону Большой Филевской улицы введут одностороннее движение с ограничением скорости 30 километров в час. Также на улице обустроят велополосу и 47 парковочных мест, пять из которых будут предназначены для водителей-инвалидов.

"Улица Алябьева станет безопаснее и комфортнее для всех участников дорожного движения, местных жителей и посетителей больницы. Объехать односторонний участок можно через Большую Филевскую улицу, Минскую улицу, Сеславинскую улицу, улицу Барлая. Дорога займет не более трех минут", – уточнили в Дептрансе.

Для дополнительного информирования автовладельцев и местных жителей на подъездах к улице Алябьева установят информационные табло.

Ранее сообщалось, что с 9 по 12 июня перекрытия в связи с проведением спортивных мероприятий введут в ТиНАО, Юго-Западном и Западном административных округах. В частности, полностью перекроют улицу Косыгина (от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта) и Университетскую площадь (от Университетского проспекта до улицы Косыгина).

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