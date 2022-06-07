Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы

15:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал постановление о проекте реконструкции улично-дорожной сети между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Всего на территории жилой застройки реконструируют и построят 1,9 километра дорог.
В районе появятся Проектируемые проезды № 963, 5388 и 1, а также проезд от Проектируемого проезда № 963 к отстойно-разворотной площадке наземного городского пассажирского транспорта. Помимо этого, пройдет реконструкция въездов и выездов жилого комплекса "Ясеневая, 14".
План дополнительно предусматривает реконструкцию съезда с Каширского шоссе при движении из области с организацией съезда в сторону Проектируемого проезда № 963. Будет построен новый выезд на магистраль со стороны отстойно-разворотной площадки общественного транспорта.
Согласно проекту, на обновленных городских улицах появятся широкие тротуары с современными остановочными павильонами, пешеходными переходами и озеленением.
Ранее, в июне, Сергей Собянин утвердил проект строительства Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков – от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы.
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