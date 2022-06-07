Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал постановление о проекте реконструкции улично-дорожной сети между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего на территории жилой застройки реконструируют и построят 1,9 километра дорог.

В районе появятся Проектируемые проезды № 963, 5388 и 1, а также проезд от Проектируемого проезда № 963 к отстойно-разворотной площадке наземного городского пассажирского транспорта. Помимо этого, пройдет реконструкция въездов и выездов жилого комплекса "Ясеневая, 14".

План дополнительно предусматривает реконструкцию съезда с Каширского шоссе при движении из области с организацией съезда в сторону Проектируемого проезда № 963. Будет построен новый выезд на магистраль со стороны отстойно-разворотной площадки общественного транспорта.

Согласно проекту, на обновленных городских улицах появятся широкие тротуары с современными остановочными павильонами, пешеходными переходами и озеленением.

Ранее, в июне, Сергей Собянин утвердил проект строительства Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков – от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы.