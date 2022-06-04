Собянин заявил, что более 2,5 тыс москвичей посетили экскурсии по фабрикам и заводам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 2 500 жителей и гостей города побывали на предприятиях Москвы в рамках проекта "Открой#Моспром". Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, участники смогли увидеть, как производят сладости, косметику, обувь и другую продукцию. В общей сложности в проекте участвовали 27 столичных предприятий.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что особой популярностью у участников пользуются заводы пищевой промышленности.

"Одним из самых востребованных видов экскурсий из сезона в сезон остается посещение кондитерских фабрик, на которых в этот раз побывали свыше 600 человек", – приводит слова Овчинского официальный портал мэра и правительства Москвы.

В общей сложности же с 30 мая по 3 июня на столичных предприятиях прошло более 100 экскурсий.

Ранее Собянин заявил, что площадь Павелецкого вокзала стала востребованным среди москвичей местом досуга после реконструкции. Он добавил, что сейчас идет благоустройство прилегающих к площади улиц. Так на Дубининской, Кожевнической и Новокузнецкой улицах, а также Даниловском валу обновят тротуары, оборудуют новые остановки общественного транспорта, высадят деревья и кустарники.

