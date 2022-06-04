Собянин назвал победителей конкурса на лучшее оформление витрин ко Дню Победы

10:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первое место в номинации "Лучшее оформление несетевого магазина" конкурса на лучшее оформление витрин ко Дню Победы получил магазин "Цветы и куклы", второе – магазин "Гранд Люкс", а на третьем месте расположился "Магазин для мам и пап", сообщил Сергей Собянин.
"Каждый год, украшая витрины ко Дню Победы или Новому году, вы делаете Москву еще чуточку лучше и краше. И даже когда наступает пора убирать праздничное украшение, приятные воспоминания о нем надолго остаются в памяти людей", – написал он в своем блоге.
"Московский дом книги" стал победителем в номинации "Лучшее оформление сетевого магазина", на втором месте – "Дом фарфора" на третьем – магазин "Армия России".
Среди торговых центров лидером по числу голосов стал ТРЦ "Щелковский", второе место было отдано ТРЦ "Рио", третье – ТРЦ "Ереван Плаза".
В номинации "Лучшее оформление предприятия общественного питания" одержал победу ресторанный дом "Булошная". Второе место досталось ресторану Dolce Far Niente, а третье – ресторану "Паризьен". Победителем среди предприятий сферы услуг выбран "Салон & Ателье", на втором месте находится салон красоты "Для своиХ", на третьем – салон красоты Дмитрия Винокурова.
Уточняется, что за приз за первое место составит 5 миллионов рублей, за второе и третье – 3 миллиона рублей и 2 миллиона рублей соответственно.
Мэр Москвы отметил, что жюри отобрало 100 объектов из 386 заявок. В свою очередь, жители столицы на портале "Активный гражданин" определили победителей и призеров. Всего более 130 тысяч москвичей приняли участие в голосовании.
14 мая Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершился прием заявок на лучшее оформление витрин объектов торговли и услуг, посвященное Дню Победы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: