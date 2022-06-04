Собянин назвал победителей конкурса на лучшее оформление витрин ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первое место в номинации "Лучшее оформление несетевого магазина" конкурса на лучшее оформление витрин ко Дню Победы получил магазин "Цветы и куклы", второе – магазин "Гранд Люкс", а на третьем месте расположился "Магазин для мам и пап", сообщил Сергей Собянин.

"Каждый год, украшая витрины ко Дню Победы или Новому году, вы делаете Москву еще чуточку лучше и краше. И даже когда наступает пора убирать праздничное украшение, приятные воспоминания о нем надолго остаются в памяти людей", – написал он в своем блоге.

"Московский дом книги" стал победителем в номинации "Лучшее оформление сетевого магазина", на втором месте – "Дом фарфора" на третьем – магазин "Армия России".

Среди торговых центров лидером по числу голосов стал ТРЦ "Щелковский", второе место было отдано ТРЦ "Рио", третье – ТРЦ "Ереван Плаза".

В номинации "Лучшее оформление предприятия общественного питания" одержал победу ресторанный дом "Булошная". Второе место досталось ресторану Dolce Far Niente, а третье – ресторану "Паризьен". Победителем среди предприятий сферы услуг выбран "Салон & Ателье", на втором месте находится салон красоты "Для своиХ", на третьем – салон красоты Дмитрия Винокурова.

Уточняется, что за приз за первое место составит 5 миллионов рублей, за второе и третье – 3 миллиона рублей и 2 миллиона рублей соответственно.

Мэр Москвы отметил, что жюри отобрало 100 объектов из 386 заявок. В свою очередь, жители столицы на портале "Активный гражданин" определили победителей и призеров. Всего более 130 тысяч москвичей приняли участие в голосовании.

14 мая Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершился прием заявок на лучшее оформление витрин объектов торговли и услуг, посвященное Дню Победы.