Собянин рассказал о конкурсе на лучшее оформление объектов торговли в честь Дня Победы

10:38
Фото: sobyanin.ru
В Москве завершился прием заявок на лучшее оформление витрин объектов торговли и услуг, посвященное Дню Победы. Об этом на своем личном сайте рассказал Сергей Собянин.
"По старой доброй традиции к 9 Мая магазины и рестораны украшают свои витрины символами Победы. Большинство делают это нестандартно, с выдумкой и большим вкусом", – подчеркнул мэр.
Он отметил, что в ближайшее время эксперты рассмотрят все 386 поступивших заявок и определят финалистов. Лучших из них выберут москвичи путем голосования на платформе "Активный гражданин". Пройдет оно с 19 по 30 мая.
Ранее столичный портал "Активный гражданин" подготовил новый проект "Большая викторина", в котором москвичи смогут посоревноваться в знаниях о городе. Первая викторина будет приурочена ко дню рождения столичного метрополитена, являющегося признанным архитектурным шедевром.
Пользователи портала получат по 20 баллов за участие в викторине и еще по 5 баллов за каждый верный ответ. Конкурсы будут проводиться по пятницам дважды в месяц.
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