Собянин открыл новый перинатальный центр на базе ММКЦ "Коммунарка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, построенный в рамках Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

Он отметил, что медицинский центр в Коммунарке полностью перешел на свою плановую профильную работу. По словам мэра, это один из лучших в стране онкологических центров и одна из лучших клиник в Москве. Собянин подчеркнул, что большинство жителей ТиНАО смогут обслуживаться в этом учреждении.

"И буквально несколько недель тому назад был сдан перинатальный центр – один из крупнейших, лучших, современных в Москве, который обеспечит родовспоможением около миллиона жителей, которые проживают недалеко от Коммунарки. Это и Южное, Северное Бутово, это юго-восток Москвы, ТиНАО", – сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что в перинатальном центре установили самую современную технику. Кроме того, внутри учреждения есть кабинет госуслуг, где можно получить свидетельство о рождении ребенка.

Собянин также добавил, что 2 июня в Коммунарке была открыта новая шестиэтажная детско-взрослая поликлиника – филиал № 2 Троицкой городской больницы. К ней прикреплены свыше 50 тысяч местных жителей, из которых 37,8 тысячи взрослых и 12,3 тысячи детей.

Здание возведено по индивидуальному проекту и соответствует новому московскому стандарту поликлиник. Оно разделено на два блока – взрослый и детский. В первом принимают терапевты, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, уролог, колопроктолог, гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, пульмонолог, кардиолог, инфекционист и другие специалисты. В детском блоке прием ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург, уролог, гинеколог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, нефролог, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог.

Ранее мэр Москвы подписал постановление, которым учредил знак отличия "Волонтер Москвы". Ежегодно памятный знак будут вручать 30 волонтерам, внесшим вклад в развитие добровольчества в городе и занимающимся этой деятельностью не менее двух лет. В отборе кандидатов будет участвовать экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

