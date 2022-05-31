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Мэр Москвы

14:36

Собянин упростил порядок получения льготных путевок для отдельных категорий граждан

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин упростил схему получения льготных санаторно-курортных путевок для ряда категорий граждан. Изменения будут внесены в форму на сайте мэра и правительства Москвы с 1 июня.

Так, уменьшится количество заполняемых полей. Пользователю будет необходимо внести данные паспорта, информацию о наличии регистрации в столице и сведения о документе, подтверждающем льготную категорию.

"Для заявителей из числа федеральных и московских льготников, получающих ежемесячную городскую денежную выплату, исключается и необходимость выбора льготной категории", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные паспорта, СНИЛС и адрес регистрации будут направлены на проверку автоматически при подаче заявления онлайн, что позволит уменьшить количество ошибок, снизить трудозатраты и сэкономить время на обработку заявлений.

Также будет сокращено количество необходимых документов. Гражданам больше не нужно будет прикреплять скан-копий пенсионных документов, которые выдавались ведомственными пенсионными отделами или отделениями Пенсионного фонда РФ других городов.

Обязательным для всех заявителей останется прикрепление скан-копии медсправки формы № 070/у. Их будут выдавать столичные поликлиники по месту прикрепления, однако, если человек не прикреплен, документ можно будет получить в медорганизации по месту обслуживания.

"Обязательное участие в выдаче справки врачей, наблюдающих заявителя на постоянной основе, позволит подбирать оптимальный профиль, сезон и место лечения для конкретных заявителей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в основном все нужные документы будут запрошены и проверены электронно без участия пользователя. В ряде случаев нужно будет прикрепить скан-копии документов, которые не смогут получить органы власти без согласия заявителя. Необходимость в направлении на санаторно-курортное лечение будут определять, учитывая индивидуальные потребности граждан.

Ранее сообщалось, что право на бесплатную путевку в санаторий имеют люди, тяжело переболевшие COVID-19. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой, специальные программы реабилитации для граждан, тяжело перенесших коронавирус, есть в каждом регионе России. Так, в Чебоксарах людям предоставляют направление в грязелечебницу. А жителей Ростова-на-Дону направляют в реабилитационный центр. При этом все это доступно россиянам по ОМС.

В России резко вырос спрос на отдых в санаториях

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