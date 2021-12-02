В Росздравнадзоре рассказали, кто может поехать в санаторий по ОМС после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Право на бесплатную путевку в санаторий имеют люди, тяжело переболевшие COVID-19. Об этом "Парламентской газете" рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

Она объяснила, что специальные программы реабилитации для граждан, тяжело перенесших коронавирус, есть в каждом регионе России. Так, в Чебоксарах людям предоставляют направление в грязелечебницу. А жителей Ростова-на-Дону направляют в реабилитационный центр.

Все это доступно россиянам по ОМС. Самойлова уточнила, что направление пациенты должны получать автоматически.

Руководитель Росздравнадзора напомнила, что по федеральному закону о государственной и социальной помощи право на бесплатное санаторно-курортное лечение также имеют льготные категории россиян. В их число входят:

инвалиды и участники ВОВ;

ветераны боевых действий;

члены семей умерших инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий;

чернобыльцы;

инвалиды любой группы, в том числе дети.

Обратиться за путевкой граждане, относящиеся к данным категориям, могут раз в год. Вместе с тем регионы вправе устанавливать свои правила для дополнительных категорий граждан.

Ранее эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что одним из самых лучших методов реабилитации для людей, перенесших COVID-19, является скандинавская ходьба. Специалист подчеркнула, что в этом занятии есть множество нюансов, которые нужно учитывать. В связи с этим врач посоветовала сперва потренироваться с опытными ходоками.