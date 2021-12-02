В Росздравнадзоре рассказали, кто может поехать в санаторий по ОМС после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Право на бесплатную путевку в санаторий имеют люди, тяжело переболевшие COVID-19. Об этом "Парламентской газете" рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.
Она объяснила, что специальные программы реабилитации для граждан, тяжело перенесших коронавирус, есть в каждом регионе России. Так, в Чебоксарах людям предоставляют направление в грязелечебницу. А жителей Ростова-на-Дону направляют в реабилитационный центр.
Все это доступно россиянам по ОМС. Самойлова уточнила, что направление пациенты должны получать автоматически.
Руководитель Росздравнадзора напомнила, что по федеральному закону о государственной и социальной помощи право на бесплатное санаторно-курортное лечение также имеют льготные категории россиян. В их число входят:
Ранее эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что одним из самых лучших методов реабилитации для людей, перенесших COVID-19, является скандинавская ходьба. Специалист подчеркнула, что в этом занятии есть множество нюансов, которые нужно учитывать. В связи с этим врач посоветовала сперва потренироваться с опытными ходоками.
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