Вирусолог рассказала, сколько стоит реабилитация пациентов после COVID-19 в РФ

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Реабилитация одного пациента после COVID-19 стоит порядка 40 тысяч рублей, заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова ТАСС.

Ранее сообщалось, что перенесенный коронавирус должен стать поводом для тщательной оценки здоровья из-за возможного возникновения постковидного синдрома. По словам эксперта, стоит проверить переносимость физнагрузки, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы.

Иммунолог отметила, что в программу углубленной диспансеризации в поликлиниках, которую могут пройти переболевшие коронавирусом, должны входить анализы на определение уровня показателей повреждения печени АСТ и АЛТ, креатинин, С-реактивный белок, ЛДГ, холестерин и липопротеиды низкой плотности.

