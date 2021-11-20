Иммунолог призвала россиян тщательно проверить здоровье после COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Перенесенный COVID-19 должен стать поводом для тщательной оценки здоровья из-за возможного возникновения постковидного синдрома, рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По ее словам, строит проверить переносимость физнагрузки, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Также специалист посоветовала проверить состояние легких и артериальное давление.
Иммунолог отметила, что в программу углубленной диспансеризации в поликлиниках, которую могут пройти переболевшие коронавирусом, должны входить анализы на определение уровня показателей повреждения печени АСТ и АЛТ, креатинин, С- реактивный белок, ЛДГ, холестерин и липопротеиды низкой плотности.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что для минимизации риска возникновения тромбов после коронавируса следует соблюдать ряд элементарных правил. В частности, необходимо чаще двигаться и употреблять больше жидкости.
В Роспотребнадзоре сообщили об уровне антител, при котором можно получить QR-код
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