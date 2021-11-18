Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:02

Врач объяснила, как избежать тромбозов после коронавируса

общество медицина эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, что для минимизации риска возникновения тромбов следует соблюдать ряд элементарных правил.

Ранее врач-гематолог высшей категории Диана Ким заявила, что возникающее после COVID-19 нарушение свертываемости крови способно вызвать в организме серьезные осложнения. В частности, даже спустя несколько месяцев после выздоровления это может привести к тромбозу и инсульту. Эксперт отмечает, что после коронавируса от повышения густоты крови не застрахованы и молодые люди, переболевшие в легкой форме.

По словам Чернышова, для профилактики тромбозов нужно чаще двигаться и употреблять больше жидкости.

Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

При этом врач предостерегла от профилактического приема антикоагулянтов (препараты для разжижения крови), поскольку они имеют побочные эффекты. По словам Чернышовой, такие лекарства должен назначать только врач, если есть реальная угроза здоровью.

Терапевт также добавила, что в случае возникновения сильной головной боли, слабости в руках, ногах, если трудно говорить и улыбаться, это может свидетельствовать о возникновении инсульта.

"У человека есть всего два часа, когда нужно доехать до больницы, чтобы врачи успели оказать помощь, тогда тромб рассосется и ничего не будет", – уточнила специалист.

Настороженность иметь нужно, но загонять себя в панику, что у меня разовьется тромбоз, потому что я переболел, не следует. Просто поддерживайте постоянный контакт со своим врачом-терапевтом, рассказывайте ему обо всех непонятных тревожных признаках.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина рассказала о наиболее распространенных осложнениях после коронавируса. По ее словам, у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются изменения со стороны нервной системы.

Читайте также

Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать