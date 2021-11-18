Врач объяснила, как избежать тромбозов после коронавируса

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, что для минимизации риска возникновения тромбов следует соблюдать ряд элементарных правил.

Ранее врач-гематолог высшей категории Диана Ким заявила, что возникающее после COVID-19 нарушение свертываемости крови способно вызвать в организме серьезные осложнения. В частности, даже спустя несколько месяцев после выздоровления это может привести к тромбозу и инсульту. Эксперт отмечает, что после коронавируса от повышения густоты крови не застрахованы и молодые люди, переболевшие в легкой форме.

По словам Чернышова, для профилактики тромбозов нужно чаще двигаться и употреблять больше жидкости.





Надежда Чернышова врач-терапевт Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться.

При этом врач предостерегла от профилактического приема антикоагулянтов (препараты для разжижения крови), поскольку они имеют побочные эффекты. По словам Чернышовой, такие лекарства должен назначать только врач, если есть реальная угроза здоровью.

Терапевт также добавила, что в случае возникновения сильной головной боли, слабости в руках, ногах, если трудно говорить и улыбаться, это может свидетельствовать о возникновении инсульта.

"У человека есть всего два часа, когда нужно доехать до больницы, чтобы врачи успели оказать помощь, тогда тромб рассосется и ничего не будет", – уточнила специалист.





Надежда Чернышова врач-терапевт Настороженность иметь нужно, но загонять себя в панику, что у меня разовьется тромбоз, потому что я переболел, не следует. Просто поддерживайте постоянный контакт со своим врачом-терапевтом, рассказывайте ему обо всех непонятных тревожных признаках.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина рассказала о наиболее распространенных осложнениях после коронавируса. По ее словам, у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются изменения со стороны нервной системы.