Врач назвала наиболее опасный постковидный симптом

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Нарушение свертываемости крови, возникающее после перенесенного коронавируса, может вызвать серьезные осложнения в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.

Она отметила, что потенциально такой постковидный симптом может привести к тромбозу и инсульту даже спустя несколько месяцев после выздоровления. При этом от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые перенесли инфекцию в легкой форме.

"У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования", – подчеркнула Ким.

По ее словам, в зоне повышенного риска в первую очередь находятся те, у кого проблемы с сосудами были и до заражения коронавирусом.

"Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", – уточнила врач-гематолог.

Для минимизации негативных последствий специалист рекомендовала пройти антикоагулянтную терапию, принимая разжижающие кровь препараты. Лекарства необходимо пить в течение трех месяцев.

"Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать", – предупредила Ким.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина рассказала о наиболее распространенных осложнениях после коронавируса. По ее словам, у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются изменения со стороны нервной системы.

