Ученые нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории

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Ученые из Франции и Лаоса нашли доказательства зарождения и утечки COVID-19 из уханьской лаборатории. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на журнал The Spectator.

В сентябре исследователи обнаружили ближайших "предков" SARS-CoV-2 в популяции летучих мышей из пещер Лаоса. Однако у животного варианта нет важного элемента, который делает коронавирус таким заразным. Речь идет о расщеплении фурина в S-белке.

Ученые раскрыли переписку с инвесторами из правительства США и фонда поиска вирусов EcoHealth Alliance. В ней обсуждался вопрос сбора вирусов из летучих мышей в восьми странах, в том числе в Восточной Азии в 2016–2019 годах. В результате стороны приняли решение отправить образцы в лабораторию в Ухане.

В переписке сообщалось, что китайские исследователи работали с американскими специалистами.

Ранее разведка США опубликовала рассекреченные выдержки из доклада о происхождении коронавируса. В документе утверждается, что американское разведсообщество достигло согласия по ряду ключевых вопросов, касающихся происхождения коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что COVID-19 не разрабатывался в качестве биологического оружия.

