Китайский регулятор сообщил о новой версии появления COVID-19 в Ухане

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Китайский регулятор предположил, что завоз коронавирусной инфекции в Ухань могло произойти через полуфабрикаты. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

"После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", – объяснила представитель китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Ма Хуэйлай.

Также похожее предположение сделали и посетившие Ухань специалисты ВОЗ. Они называли "возможной" версию возникновения COVID-19 через охлажденные продукты. Однако главной эксперты сочли другую версию – передачу вируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное.

Сообщается, что утечку коронавируса из лаборатории представители ВОЗ назвали маловероятной.

Ранее разведка США опубликовала рассекреченные выдержки из доклада о происхождении коронавируса. В документе утверждается, что американское разведсообщество достигло согласия по ряду ключевых вопросов, касающихся происхождения коронавируса. В частности, специалисты пришли к выводу, что COVID-19 не разрабатывался в качестве биологического оружия. Однако позже посольство Китая в Вашингтоне назвало новый доклад научно неубедительным. В дипмиссии призвали, чтобы исследованием занимались ученые, а не американские спецслужбы.