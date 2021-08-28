Посольство КНР назвало доклад разведки США о коронавирусе неубедительным

08:09
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Посольство Китая в Вашингтоне назвало новый доклад разведсообщества США о происхождении COVID-19 научно неубедительным. В дипмиссии призвали, чтобы исследованием занимались ученые, а не американские спецслужбы.
"Доклад разведсообщества США так и не дал того ответа, который хочет видеть американская сторона. Продолжение подобных усилий также будет напрасным, потому что сам предмет (исследования. – Прим. ред.) не существует и противоречит науке", – цитирует "Газета.ру" сообщение посольства.
Представители дипмиссии отметили, что выражают твердое несогласие и жесткое осуждение заявлений со стороны США, что китайская сторона якобы препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19.
Ранее разведка США опубликовала выдержки из доклада о происхождении коронавируса. В документе отмечается, что COVID-19 не был разработан в качестве биологического оружия, однако в Штатах так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса. Все ведомства согласны, что такие две гипотезы, как естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории, являются правдоподобными, отмечается в тексте.
В середине июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что версию связи пандемии COVID-19 c утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.
За месяц до этого ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.
Американские спецслужбы получили секретные данные о вирусах в лаборатории в Ухане
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