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В мире

01:00

Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса

за рубежом

Фото: Москва 24

Американская разведка опубликовала рассекреченные выдержки из доклада о происхождении коронавируса. Публикация была сделана на сайте офиса директора национальной разведки США.

В документе утверждается, что американское разведсообщество достигло согласия по ряду ключевых вопросов, касающихся происхождения коронавируса. В частности, специалисты пришли к выводу, что COVID-19 не разрабатывался в качестве биологического оружия.

"Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", – утверждается в докладе.

В середине июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что версию связи пандемии COVID-19 c утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.

За месяц до этого ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.

Американские спецслужбы получили секретные данные о вирусах в лаборатории в Ухане

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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