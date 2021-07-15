Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае

15 июля, 22:15
Фото: Chinatopix via AP
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что версию связи пандемии COVID-19 c утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Об этом сообщает Associated Press.
"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти", – сказал Гебрейесус.
Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.
Глава ВОЗ призвал правительство КНР быть более открытым, сотрудничать и предоставить информацию, которая запрашивалась в первые дни пандемии.
"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии", – заключил он.
В середине июня ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.
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