Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае

Фото: Chinatopix via AP

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что версию связи пандемии COVID-19 c утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Об этом сообщает Associated Press.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти", – сказал Гебрейесус.

Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.

Глава ВОЗ призвал правительство КНР быть более открытым, сотрудничать и предоставить информацию, которая запрашивалась в первые дни пандемии.

"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии", – заключил он.

В середине июня ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.