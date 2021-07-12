Биолог раскрыл мнения экспертов по поводу происхождения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Большинство ученых и специалистов считают естественным происхождение COVID-19, но утверждать это пока рано, рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
"До сих пор есть две основные гипотезы – что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение", – приводит слова биолога РИА Новости.
Он отметил, что поиск исходных вариантов происхождения коронавируса сейчас продолжается. Чтобы окончательно выяснить, искусственное происхождение или естественное, отметил Нетесов, необходимое проанализировать эпидемию и вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и выделенных от людей.
Для точного определения происхождения нового коронавируса может понадобиться год или два, заявлял ранее Нетесов.
Биолог рассказал о существующих штаммах коронавируса
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