Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение коронавируса

Фото: depositphotos/peshkova

Для точного определения происхождения нового коронавируса может понадобиться год или два, считает доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

"Я думаю, что на это нужны месяцы, а далеко не дни, и может быть год–два. Просто надо очень многое изучить. Дело в том, что событие, которое произошло, также, как и возникновение вируса атипичной пневмонии, – очень редкое природное событие", – приводит слова ученого РИА Новости.

Он подчеркнул, что во время вируса атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, расследовать причины его возникновения удалось намного быстрее. Специалисты смогли отследить путь попадания вируса из природы к людям и найти похожие на выделенные от человека природные штаммы от животных.

"Для нынешнего коронавируса тоже был найден, по крайней мере, один четкий предшественник, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% – это и есть загадка", – сказал Нетесов.

Биолог отметил, что ученые в самых разных странах сейчас проводят расследование, связанное с тем, чтобы изучить как можно больше коронавирусов, которые обитают в летучих мышах и домашних животных.

Ранее Нетесов рассказал, что большинство пациентов с COVID-19 болело этой инфекцией только один раз. Биолог отметил, что с коронавирусом симптоматика схожа как минимум у четырех инфекций. Поэтому выяснить, перенес человек COVID-19 или нет, можно только с помощью лабораторных анализов.