Биолог оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Большинство пациентов с коронавирусом болело этой инфекцией только один раз. Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
"Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. <...> дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику", – приводит слова ученого РИА Новости.
Биолог отметил, что с коронавирусом симптоматика схожа как минимум у четырех инфекций. Поэтому выяснить, перенес человек COVID-19 или нет, можно только с помощью лабораторных анализов.
"Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. <...> Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. <...> Подавляющее большинство людей болело один раз", – подчеркнул Нетесов.
Он отметил, что случаи, когда люди заболевают коронавирусом дважды, являются очень редкими – один случай на 100–200 тысяч человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России случаи повторного заражения коронавирусом единичны и не превышают 1%.
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