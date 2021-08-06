В "Векторе" заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения коронавируса

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В настоящее время не существует ни одного убедительного доказательства гипотезы об искусственном происхождении коронавируса, заявил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию", – сказал Семенов.

Он отметил, что все имеющиеся на данный момент данные говорят о том, что первичными носителями коронавирусной инфекции были летучие мыши.

Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование возникновения коронавируса и пришли к выводу, что появился он в лаборатории в китайском Ухане, а затем произошла его утечка. Свой отчет они составили на основе данных из открытых источников, а также косвенных свидетельств.

При этом научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что доказательств, подтверждающих искусственное происхождение коронавируса или его утечку из лаборатории, не существует.