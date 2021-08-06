В "Векторе" заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В настоящее время не существует ни одного убедительного доказательства гипотезы об искусственном происхождении коронавируса, заявил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов. Об этом сообщает ТАСС.
"Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию", – сказал Семенов.
Он отметил, что все имеющиеся на данный момент данные говорят о том, что первичными носителями коронавирусной инфекции были летучие мыши.
Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование возникновения коронавируса и пришли к выводу, что появился он в лаборатории в китайском Ухане, а затем произошла его утечка. Свой отчет они составили на основе данных из открытых источников, а также косвенных свидетельств.
При этом научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что доказательств, подтверждающих искусственное происхождение коронавируса или его утечку из лаборатории, не существует.
Британские ученые заявляют, что нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19
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