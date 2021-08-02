Республиканцы представили итоги расследования о происхождении COVID-19

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Республиканцы из палаты представителей США провели расследование возникновения COVID-19 и пришли к выводу, что появился он в лаборатории в китайском Ухане, а затем произошла его утечка. Об этом сообщает издание The Hill.

Республиканцы составили отчет на основе данных из открытых источников, а также косвенных свидетельств.

Итоги расследования опубликовал член комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Для него это стало третьей частью работы по изучению происхождения COVID-19.

"По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьский институт вирусологии)", – говорится в заявлении Маккола.

Предполагается, что специалисты лаборатории в Ухане исследовали мутации с приобретением функции, это делалось, как утверждает Маккол, в небезопасных условиях. Также республиканцы предполагают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как утверждается в других отчетах.

Ранее в ходе саммита лидеров G7 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2. По его словам, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной прозрачности, возникали трудности с обменом данными.

Позже ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла это утверждение. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.

