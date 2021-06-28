Работавшая в Ухане вирусолог назвала возможную причину появления COVID-19 – СМИ

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Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, назвала возможную причину появления COVID-19.

Она считает происхождение вируса природным, однако не исключает теорию, что его распространение произошло именно из лаборатории в Ухане.

"Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов", – сказала Андерсон в интервью Bloomberg.

По словам вирусолога, коронавирус SARS-CoV-1, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны. Помимо этого, она допустила, что в Ухане могли происходить лабораторные работы по усилению данного вируса. В то же время Андерсон подчеркнула, что это невозможно без разрешения на многих уровнях.

В середине июня ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.