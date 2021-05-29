В Британии нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

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Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен рассказали о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению исследователей, китайские ученые разработали вирус в одной из лабораторий в Ухане, после чего попытались скрыть его искусственное происхождение.

Одним из основных признаков такой теории стал ряд из четырех аминокислот в "шипе" коронавируса. Как уточнил вирусолог, все аминокислоты имеют положительный заряд, из-за чего в вирусах естественного происхождения очень редко встречаются цепочки хотя бы из трех аминокислот.

"А четыре аминокислоты в ряд – это крайне маловероятное явление", – уточнил он.

Ранее республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии серьезных косвенных доказательствах лабораторного происхождения COVID-19. Конгрессмены выразили мнение, что отказ Китаем от сотрудничества препятствовал международному сообществу в установлении истинного источника вируса.