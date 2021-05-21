В США рассказали о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

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Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии серьезных косвенных доказательствах лабораторного происхождения COVID-19. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте комитета.

Конгрессмены выразили мнение, что отказ Китаем от сотрудничества препятствовал международному сообществу в установлении истинного источника вируса.

Республиканцы также посчитали косвенными уликами данные о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий, а также предупреждение дипломатов США в Китае в 2017 году об опасных исследованиях коронавирусов в Ухане.

В документе уточняется, что осенью 2019 года у нескольких исследователей лаборатории были обнаружены симптомы, характерные для COVID-19. Республиканцы также отметили причастность китайских военных к институту в Ухане.

14 января 2021 года международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Китай. Ученые посетили Уханьский институт вирусологии, включая изолированную лабораторию BSL-4, которую связывают с утечкой коронавируса. Также эксперты побывали на рынке морепродуктов "Хуанань", больнице и центре по контролю и профилактике заболеваний.

Позднее специалисты ВОЗ заявляли, что не могут с уверенностью назвать рынок местом, откуда начал распространяться COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что с данной торговой точкой действительно было связано множество случаев заражения, однако та же тенденция отмечалась на других рынках.

При этом американский эксперт, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфил в эфире CNN сообщал, что по-прежнему уверен в лабораторном происхождении коронавируса.