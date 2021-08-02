Политолог раскритиковал доводы республиканцев о лабораторном происхождении COVID-19

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в беседе с Москвой 24 оценил доклад республиканцев о происхождении COVID-19 в результате утечки в китайской лаборатории.
Ранее член комитета по иностранным делам палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором говорится о лабораторном происхождении коронавируса. Отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.
Согласно докладу, специалисты Уханьского института вирусологии исследовали мутации вируса с приобретением функции. Маккол утверждает, что эта работа велась в небезопасных условиях. Авторы доклада предполагают, что первые случаи заражения COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как говорилось в других отчетах.
По словам Рогулева, работа республиканцев не выдерживает никакой критики.
"Понимаете, какое расследование могут провести политики в конгрессе? Там же нет привлечения экспертов, специалистов. Что, в тексте есть какой-то микробиологический анализ, генная инженерия? В конгрессе сидят люди, далекие от всего этого дела", – говорит эксперт.
Политолог отметил, что создание доклада напрямую связано с бывшим президентом США республиканцем Дональдом Трампом.
"Он назвал этот вирус китайским и предлагал за это Китай наказать. А доклад подготовлен сторонником Трампа, тоже республиканцем. И он сам говорит, что главная цель – не открыть какую-то правду, а подготовить некую законодательную базу, на основе которой можно было бы применить к Китаю санкции", – считает собеседник Москвы 24.
Эксперт отметил, что для американского обывателя приведенных в докладе аргументов о лабораторном происхождении коронавируса вполне достаточно.
Рогулев считает, что своим докладом республиканцы хотят поставить в неудобное положение действующего президента США демократа Джо Байдена.
"Они хотят припереть его к стенке, поставить в определенные рамки. Посмотреть, как Байден отреагирует. Если будет отрицать эту версию, значит, республиканцы будут его в этом обвинять. Если согласится, значит, вынудят Байдена пойти на какие-то шаги, которые он бы, может, делать не стал", – рассуждает Рогулев.
Политолог уверен, что никакого ответа от Китая на действия республиканцев не последует. Это связано с тем, что взаимоотношения двух стран завязаны на больших деньгах, говорит Рогулев.
"Китай заинтересован в американском рынке. Он поставляет туда свои товары на миллиарды долларов. Одна китайская электроника чего стоит. Я уже не говорю про одежду, текстиль и прочие товары. Конечно, Китай это терять не захочет, поэтому они будут вести себя осторожно", – предполагает эксперт.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в ответ на доклад республиканцев заявил, что сам по себе факт утечки не указывает на искусственное создание вредоносного организма.
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