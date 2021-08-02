Вирусолог оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

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Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев оценил предположение об искусственном происхождении коронавируса в свете доклада об утечке вируса из лаборатории в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, сам по себе факт утечки не указывает на искусственное создание вредоносного организма.
"Доказать, что именно утечка стала причиной пандемии, очень сложно, это выходит за рамки биологической проблемы. Это можно доказать по каким-то косвенным признакам, но вряд ли по биологическим", – добавил Лукашев.
Специалист также оценил влияние факта ремонта в уханьской лаборатории. По мнению эксперта, проведение работ не могло спровоцировать утечку. Распространение вируса было бы возможно при экспериментах, особенно в области размножения болезнетворных организмов.
Ранее республиканцы представили итоги расследования о происхождении COVID-19. Они составили отчет на основе данных из открытых источников, а также косвенных свидетельств.
При этом научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин ранее заявил, что доказательств, подтверждающих искусственное происхождение коронавируса или его утечку из лаборатории, не существует.
В США считают, что коронавирус выпустили из китайской лаборатории в Ухане
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