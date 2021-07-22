В Уханьском институте вирусологии оценили возможность утечки COVID-19 из лаборатории

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Нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение коронавируса или его утечку из лаборатории, заявил научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, добавив, что там никогда не синтезировали и не выводили искусственно вирус.

"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. <...> никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. <...>, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался", – приводит слова Чжимина РИА Новости.

Ранее в ходе саммита лидеров G7 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2. По его словам, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной прозрачности, возникали трудности с обменом данными.

Позже ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла это утверждение. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.

