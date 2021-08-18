Тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм – инфекционист

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что тяжесть коронавирусной инфекции зависит от способа проникновения вируса в организм. Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист уточнила, что существуют два главных пути передачи COVID-19: воздушно-капельный и контактный. В первом случае вирус передается от человека к человеку с частицами слизи из носа или слюны. При втором способе заражение происходит, когда инфекция передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего.

Также есть и непрямой контакт – это попадание вируса со слизистых на руки, а с грязных рук – на поверхности. По словам специалиста, чаще всего это ручки дверей и мебель.

Медик объяснила, что если инфекция поступила в организм человека со вдохом, то полученная доза сразу же попадает глубоко в дыхательные пути и начинает быстро размножаться, затрагивая легкие. По ее мнению, это наиболее опасный путь передачи инфекции.

Ранее руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек не исключил, что нулевой пациент мог заразиться вирусом в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае.

